Sondage : une majorité de Tchèques pour le maintien dans l’UE

Selon un sondage réalisé par les agences Behavio, STEM et l’institut Europeum, une majorité de Tchèques est pour le maintien dans l’UE. 56% des personnes interrogées se sont dites satisfaites de l’appartenance du pays à celle-ci, soit la proportion la plus importante sur ces dix dernières années. Il y a quelques années encore, seul un tiers des Tchèques exprimait leur satisfaction. Par exemple, l’an dernier, cette part de la population représentait 45%. 7% des personnes interrogées estiment que l’UE fonctionne et qu’elle n’a pas besoin d’être réformée et 54% pensent pour leur part que des changements sont nécessaires mais que le pays devrait rester en tout état de cause dans l’Union. Seuls 11% des Tchèques se sont exprimés pour un Czexit et 27% se sont dit pour une sortie de l’Union si celle-ci ne se réformait pas.