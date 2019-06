Sondage : les Tchèques moins nombreux à utiliser les réseaux sociaux

Le nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux a connu une légère baisse ces derniers mois, selon un sondage réalisé par la société AMI Digital Index. Quelque 80% des internautes tchèques ont utilisé quotidiennement les réseaux sociaux en 2018, d’après les auteurs de l’enquête, tandis que leur nombre a baissé à 77% cette année.

En 2018, les Tchèques ont passé en moyenne 149 minutes par jour sur les réseaux sociaux, comparé à 143 minutes en 2019.

Même si YouTube et Facebook restent les réseaux les plus prisés des Tchèques, Facebook voit sa croissance ralentir. En revanche, Instagram devient le réseau le plus dynamique en République tchèque.