Sondage : l'empereur Charles IV considéré comme la plus grande personnalité tchèque de l'histoire

Selon un sondage CVVM, l'empereur et roi de Bohême Charles IV est la plus personnalité tchèque de l'histoire du pays (20%) suivi par le premier président tchécoslovaque Tomáš G. Masaryk (19%) et l'ancien dissident et premier président de la Tchécoslovaquie démocratique Vaclav Havel (18%). Le chanteur pop Karel Gott, récemment décédé, s'est classé en quatrième position (16%).

Une majorité de personnes interrogées considère le règle de Charles IV comme le moment le plus important de l'histoire tchèque pour la période allant jusqu'à la moitié du XXe siècle, et la révolution de Velours de 1989 pour la période moderne.