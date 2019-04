Sondage : le mouvement ANO remporterait de nouveau les législatives haut la main

Si de nouvelles élections législatives s’étaient tenues ce week-end, le mouvement ANO les aurait de nouveau remportées avec une nette avance, cette fois avec un score de 33%, soit deux points de plus que lors du précédent sondage réalisé à la fin du mois de février, selon un sondage réalisé par l’agence Kantar CZ pour la Télévision tchèque. Ses résultats ont été communiqués ce dimanche.

Le parti dirigé par le Premier ministre Andrej Babiš devancerait le Parti pirate et le parti conservateur ODS (Parti civique démocrate), qui recueillerait respectivement 19% et 13,5% des suffrages. Au total, sept partis, soit deux de moins que lors des dernières élections en 2017, réaliseraient un score supérieur à 5% et seraient représentés à la Chambre des députés.