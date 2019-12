Sondage : la présidente slovaque est la personnalité politique internationale la plus digne de confiance pour les Tchèques

La présidente slovaque, Zuzana Čaputová est la personnalité politique internationale à laquelle les Tchèques font le plus confiance. Plus de 50 % des personnes interrogées par un sondage CVVM l’ont ainsi citée. Récemment élue, la cheffe de l’Etat slovaque est suivie par le président tchèque, Miloš Zeman (46%) et le président français Emmanuel Macron (34%).

Parmi les politiciens les moins dignes de confiance, selon les Tchèques interrogés : le président russe Vladimir Poutine, la chancelière allemande Angela Merkel et le leader nord-coréen Kim Jong-un.