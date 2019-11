Sondage : Andrej Babiš reste le politicien préféré des Tchèques

Le Premier ministre Andrej Babiš reste le politicien préféré des Tchèques, selon un récent sondage de l’agence STEM. 52% des personnes interrogées se sont exprimées en faveur du chef du gouvernement tchèque, dont la popularité a même augmenté par rapport au mois de juin dernier, et ce, en dépit des différentes affaires liées à son nom.

En deuxième position vient se placer la ministre des Finances Alena Schillerová, issue des rangs du mouvement ANO du Premier ministre (43%), suivie de la ministre du Travail et des Affaires sociales, Jana Maláčová et du ministre de la Culture Lubomír Zaorálek (tous deux membres du parti social-démocrate et crédité de 39% de cote de popularité).