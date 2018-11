Sondage : Andrej Babiš divise la société mais a amélioré l'économie tchèque

Selon un sondage réalisé les 13 et 14 novembre par l'agence Media, une majorité de Tchèques, les trois quarts des personnes interrogées, estiment que le Premier ministre tchèque Andrej Babiš divise la société, que ses activités d'entrepreneur et d'homme politique sont clairement un conflit d'intérêt et qu'il a une influence sur les médias.

Mais une forte majorité, 58%, estiment également qu'il est à l'origine de l'amélioration de la situation économique du pays et du prélèvement de l'impôt. Le sondage a été réalisé après le témoignage du fils d'Andrej Babiš le mettant en cause dans une affaire de fraude aux subventions européennes pour laquelle il est poursuivi.