Sondage : 45 % des Tchèques font confiance au président Zeman

Selon un sondage réalisé par l'agence CVVM en octobre et publié jeudi, le président Milos Zeman et le président de la Cour constitutionnelle Pavel Rychetský sont les deux personnalités publiques auxquelles les Tchèques font le plus confiance. Tous deux bénéficient de la confiance de 45 % de la population.

Toutefois, le nombre de personnes ne faisant pas confiance au chef de l'Etat tchèque est plus important, avec 48 %, tandis que ce taux tombe à 31 % dans le cas du président de la Cour constitutionnelle. Miroslav Kalousek, ancien leader du parti TOP09, est l'homme politique bénéficiant de la plus faible confiance.