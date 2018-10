Sommet de l’UE : la migration et la sécurité au cœur des discussions

Les dirigeants européens, dont le Premier ministre tchèque Andrej Babiš, se retrouvent ce jeudi à Bruxelles pour débattre de questions migratoires, de sécurité et de l’avenir de la zone euro, après avoir échoué la veille à débloquer les négociations du Brexit, à moins de six mois du divorce avec Londres.

Les représentants des Vingt-Sept feront le point notamment sur leur politique migratoire et sur la coopération qu’ils souhaitent renforcer avec les pays d’origine et de transit des migrants irréguliers. Ils débattront également du renforcement de l’Agence européenne de gardes-frontières et des moyens pour lutter contre les nouvelles menaces dans le domaine nucléaire, chimique et les cyberattaques.

En marge du sommet, le Premier ministre Andrej Babiš a discuté, avec le fondateur de Microsoft Bill Gates, des projets humanitaires que celui-ci mène en Afrique. A cette occasion, Andrej Babiš a invité le milliardaire philanthrope à Prague. A Bruxelles, M. Babiš doit également participer à une rencontre entre les chefs de gouvernements des quatre pays du groupe de Visegrád (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie) et le Premier ministre japonais Shinzo Abe.