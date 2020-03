Slovaquie : les chefs de l'Etat et du gouvernement tchèques félicitent I. Matovič pour sa victoire aux élections

La victoire d'Igor Matovič et de son mouvement OLaNO en Slovaquie aux élections législatives de samedi a été saluée dimanche par le Premier ministre tchèque Andrej Babiš (ANO), lui-même originaire de Slovaquie. "Superbe campagne, grâce à laquelle il a su gagner la confiance des gens. Nous avons des relations exceptionnelles avec la Slovaquie et je me réjouis de notre collaboration bilatérale, au sein du V4 et de l'UE", a écrit le chef du gouvernement tchèque sur Twitter à l'adresse du leader du parti qui a recueilli le quart des suffrages.

"M. le Président félicite le vainqueur des élections slovaques et souhaitent qu'un gouvernement viable puisse être formé rapidement", a pour sa part écrit le porte-parole de Miloš Zeman sur les réseaux sociaux.