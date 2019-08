Škoda Auto : nouveau bâtiment à Mladá Boleslav

La marque Škoda Auto, filiale du constructeur Volkswagen, annonce ce jeudi avoir ouvert un nouveau bâtiment pour la peinture de carrosserie dans l'usine principale de son siège historique de Mladá Boleslav. Un investissement de 214,5 millions d'euros selon les informations fournies par l'entreprise, qui indique que 650 personnes pourront désormais y travailler et que le nombre de véhicules laqués sur place pourra passer à 812 000 par an, soit 168 000 de plus qu'actuellement.

Selon l'agence de presse ČTK, une bonne partie du travail sera effectuée par des robots dans ce nouveau bâtiment équipé des technologies les plus modernes.