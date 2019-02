Ski de fond : Andreas Nygaard et Lina Korsgren vainqueurs des 50 kilomètres des Monts Jizera

Le Norvégien Andreas Nygaard a remporté, ce dimanche, la 52e édition des 50 kilomètres des Monts Jizera (Jizerská padesátka), la course de ski de fond la plus populaire en République tchèque disputée à Bedřichov, dans le nord de la Bohême. Il s’agit de la première victoire du skieur norvégien dans cette course. Le meilleur Tchèque, Stanislav Řezáč, a terminé à la 14e position. Le Norvégien Tord Asle Gjerdalen et le Finlandais Ari Luusua complètent le podium masculin.

Chez les femmes, et la Suédoise Lina Korsgren s’est imposée devant la Tchèque Kateřina Smutná, deuxième lors de l’édition 2018 également, et la tenante du titre suédoise Britta Johansson Norgren.

Epreuve longue distance disputée en style classique, les 50 kilomètres des Monts Jizera ont réuni, cette année, près de 5 000 skieurs. L’événement fait partie de la FIS Marathon Cup organisée par la Worldloppet, fédération internationale des courses longues distances en ski de fond.