Ski de fond : Andreas Nygaard et Brita Johansson Norgren remportent la course Jizerská 50

Tout comme l’année dernière, le Norvégien Andreas Nygaard du Team Ragde Eiendom Andreas Nygaarda a remporté, dimanche, la 53e édition des 50 kilomètres des Monts Jizera (Jizerská padesátka), la course de ski de fond la plus populaire en République tchèque disputée à Bedřichov, dans le nord de la Bohême et comptant pour le circuit Ski Classics. Nygaard a devancé au sprint ses coéquipiers, le Suédois Oskar Kardinet et le Norvégien Petter Eliassen. Le meilleur Tchèque, Jiří Pliska, a terminé à la 20e position.

Chez les femmes, la favorite tchèque Kateřina Smutná, deuxième lors des deux éditions précédentes, s’est classée 5e. C’est la Suédoise Brita Johansson Norgren qui a remporté la course, devant la Norvégienne Emilie Fleten et la Suédoise Lina Korsgren.

Epreuve longue distance disputée en style classique, les 50 kilomètres des Monts Jizera ont réuni, comme chaque année, plusieurs milliers de skieurs. Marquée cette-fois par un manque de neige, la course s’est quand même déroulée, sous un temps ensoleillé, sur la quasi-totalité du parcours habituel.

L’édition 2020 a rendu hommage à quinze alpinistes tchécoslovaques décédés lors d’une avalanche de pierres au Pérou en 1970, quatre mois après avoir disputé la Jizerská 50.