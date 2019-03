Six personnes blessées dans un accident de train près de Kutná Hora

Un accident entre un train de voyageurs et un train de marchandises a fait lundi un blessé grave; cinq autres passagers ont été plus légèrement blessées selon les secours. Le choc s'est produit entre les communes de Žleby et Ronov nad Doubravou, pas très loin de Kutná Hora. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues mais une erreur humaine ne serait pas à exclure, selon le porte-parole de la société nationale des chemins de fer (České dráhy).

Il s'agit du quatrième incident en quelques semaines sur les voies ferrées du pays. České dráhy a indiqué la semaine dernière qu'elle allait renforcer les contrôles.