Šimon Pánek mis à l’honneur par l’ambassade des Etats-Unis

Ancien chef de file du mouvement étudiant lors de la révolution en 1989 et fondateur de l’organisation Člověk v tísni (People in Need), une des plus importantes ONG d’aide humanitaire en Europe centrale et de l’Est, Šimon Pánek s’est vu remettre le Prix Alice Garrigue Masaryková par l’ambassade des Etats-Unis à Prague, mardi soir. Cette distinction, du nom de l’épouse du premier président tchécoslovaque, est décernée à des personnalités pour leur action dans le domaine des droits de l’homme.

Selon l’ambassade des Etats-Unis, Šimon Pánek, 51 ans, a été mis à l’honneur pour sa contribution exceptionnelle à la fondation, au développement et à la protection de la société civile tchèque. Šimon Pánek, actuel directeur de People in Need, s’est lancé dans l’aide humanitaire en 1988 en organisant une collecte suite au tremblement de terre en Arménie. Récemment, l’ONG tchèque a été déclarée indésirable et interdite d’action en Russie par le ministère de la Justice russe.