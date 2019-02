Signature d'un plan de coopération militaire franco-tchèque

Alice Guitton, Directrice générale française des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) et Jakub Landovský, vice-ministre de la Défense tchèque, ont signé lundi un plan de coopération militaire franco-tchèque au ministère tchèque de la Défense.

Ce document recense les activités prévues entre les deux pays dans le domaine militaire pour l’année 2019. Selon l'ambassade de France à Prague, "les échanges réguliers permettent aux représentants des ministères de la Défense et des états-majors français et tchèque de se rencontrer régulièrement et renforcent les excellentes relations entre les forces armées des deux pays".