Signal festival : début de la fête des lumières à Prague

La sixième édition du Signal festival, la fête des lumières, débute ce jeudi soir à Prague et se poursuit jusqu'à dimanche. La capitale tchèque arbore ses plus beaux habits quatre jours durant puisque des installations vidéo, du video mapping et autres créations artistiques viennent agrémenter de nombreux monuments de la capitale tchèque. Les organisateurs, qui investissent les quartiers du centre-ville, de Vinohrady et nouvellement de Karlín, ont décidé de participer, avec leur festival, aux célébrations du centenaire de la création de la Tchécoslovaquie.

Les visiteurs peuvent découvrir plus d'une vingtaine d'installations. Un tiers sont l'oeuvre d'artistes étrangers, par exemple du Français Romain Tardy, qui doit lancer l'événement dans le quartier de Karlín ce jeudi. L'an passé, environ 500 000 personnes avaient profité du festival.