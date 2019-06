"Seules les élections peuvent faire changer le gouvernement", déclare le président Zeman

"Je réagis toujours aux questions sur les manifestations en deux phrases courtes: d'abord en démocratie chacun a le droit de manifester et ensuite le gouvernement en démocratie est changé par des élections libres et non par des manifestations", a déclaré le président de la République Miloš Zeman mardi au cours d'un déplacement dans la région de Vysočina.

"Si les manifestants veulent le départ du Premier, ministre alors il faut que soit votée une motion de censure et vu le nombre de voix à la Chambre des députés cela paraît peu probable pour l'instant, ou alors il faut qu'il soit battu aux élections ce qui semble également peu probable", a ajouté le chef de l'Etat.

Le vote par les députés de la motion de censure déposée par l'opposition est prévu pour mercredi.