Selon un rapport, la plupart de la métamphétamine en circulation en Europe provient de Tchéquie

La plupart de la métamphétamine en circulation en Europe est produite en République tchèque, selon un rapport rendu jeudi par Marlene Mortler, la Commissaire fédérale de lutte contre la drogue en Allemagne. D'après ce rapport annuel, la métamphétamine tchèque est essentiellement consommée dans les régions sud et est de l'Allemagne, à la frontière avec la République tchèque. Les Länder comme la Saxe, la Bavière et la Thuringe sont les plus touchés.

D'après le rapport, la consommation de drogue dans l'ouest de l'Allemagne est beaucoup moins importante. L'an dernier, la police allemande a enregistré plus de 1 200 infractions liées à la consommation de métamphétamine tchèque.