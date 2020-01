Selon Andrej Babiš, les retraites continueront d’augmenter quoiqu’il arrive

Le montant des pensions de retraite continuera d’augmenter indépendamment de l’évolution de la situation économique dans le pays de façon à parvenir à un montant moyen de 15 000 couronnes (590 euros) en 2021. C’est ce qu’a fait savoir le Premier ministre Andrej Babiš, ce dimanche, où il était l’invité de l’émission politique de la chaîne de télévision privée Prima.

Le chef du gouvernement a rejeté l’idée selon laquelle le système dans son état actuel ne serait plus viable en raison du vieillissement de la population et du départ en retraite des fortes générations dans les dix à vingt prochaines années. Selon lui, cette baisse des cotisations sera compensée par des prélèvements sociaux plus élevés en raison de la hausse régulière des salaires.

Les propos du Premier ministre ont été critiqués par les partis conservateurs ODS et TOP 09, ainsi que par les Pirates.