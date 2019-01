Séjour illégal : la police des étrangers a interpellé près de 5 000 personnes en 2018

En 2018, la police des étrangers a interpellé 4 992 personnes séjournant illégalement en République tchèque, soit 254 personnes de plus qu'en 2017. Dans la plupart des cas, il s'agissait de ressortissants ukrainiens, moldaves et vietnamiens qui avaient dépassé la date de leur permis de séjour. Le nombre de réfugiés ayant utilisé la République tchèque comme pays de transit a également augmenté de 19 personnes, pour atteindre 191. La plupart venaient de Slovaquie et se rendaient en Allemagne.

« La situation de l'immigration illégale en République tchèque est stabilisée qui s'avère n'être ni un pays de transit, ni un pays d'arrivée pour les migrants, » explique la porte-parole de la police des étrangers, Kateřina Rendlová.