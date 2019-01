Sécurité routière : le nombre de victimes d’accidents a augmenté en République tchèque en 2018

571 personnes sont mortes sur les routes tchèques en 2018, a fait savoir la police ce mercredi matin. C’est 69 de plus qu’en 2017. Bien qu’il ne s’agisse encore que d’un bilan provisoire en attendant les données complètes qui seront communiquées mardi prochain, il s’agit d’ores et déjà du résultat le plus tragique de ces trois dernières années.

La dernière année la plus noire en termes d’accidentalité routière avait été 2015 avec 660 personnes qui avaient perdu la vie. Bien que la situation se soit améliorée ces vingt-cinq dernières années, à l’échelle de l’Union européenne, la République tchèque figure à la 15e place au classement des victimes d’accidents de la route.