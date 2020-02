Sécheresse : les réserves d’eau sont faibles selon le ministère de l’Agriculture

Le déficit de neige cet hiver fait que les réserves d’eau sont dix fois plus faibles que l’an passé, a fait savoir le ministère de l’Agriculture, qui table sur l’assèchement des cours d’eau les plus petits dès le printemps. Si, au cours du reste de l’année, les précipitations restent en-deçà de la normale et les températures sont élevées, la sécheresse dans les mois à venir pourrait être encore plus importante qu’en 2015 et 2018, s’inquiète le ministère.

Le ministère table déjà sur une limitation de la consommation d’eau pour l’industrie et l’agriculture au cours de l’été 2020, même si celle d’eau potable ne devrait pas connaître de restriction.