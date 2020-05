Sécheresse : l'eau potable en quantité suffisante selon le ministre de l'Agriculture

Les réserves d'eau potable sont en quantité suffisante en Tchéquie a assuré le ministre de l'Agriculture et ce, en dépit de l'importante sécheresse actuelle, considérée par les experts comme la pire en 500 ans. Miroslav Toman a qualifié la situation de sérieuse, rappelant que le niveau des cours d'eau se situait entre 6 et 30% de la moyenne pour un mois d'avril, et ce, en dépit du fait que les barrages soient pleins. Ces derniers contiennent quelque 485 millions de mètres cubes d'eau ce qui devrait assurer la consommation du pays pour 18 mois.

Le ministère de l'Agriculture prépare actuellement un plan visant à sélectionner 31 endroits où de nouveaux bassins de rétention des eaux pourraient être construits. 13,7 milliards de couronnes ont été dépensés l'an passé pour lutter contre la sécheresse. Les futurs dégâts liés à la sécheresse sont déjà estimés comme plus importants qu'en 2019, les pertes pouvant s'élever jusqu'à 40% dans certains endroits.