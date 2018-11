Sécheresse : 95 % du territoire tchèque affecté cet été

La sécheresse a affecté 95 % du territoire tchèque durant cet été. C'est ce qu'a annoncé mercredi à Zlín le ministre de l'Agriculture Miroslav Toman, qui présentait les résultats de l'équipe scientifique du projet InterSucho. Les régions les plus impactées se situent aux abord du fleuve de l'Elbe et de la rivière de la Lužnice, ainsi que dans les environs de Plzeň et au sud-est de la Moravie. Avec le réchauffement climatique, la République tchèque est de plus en plus menacée par la sécheresse. Cette année, le phénomène a entraîné 11 milliards de couronnes de pertes pour les agriculteurs (420 millions d'euros).

Miroslav Toman a donc également indiqué qu'il préparait une série de mesures pour faire face à la sécheresse. Il table notamment sur un programme visant à la création d'étangs et à l'entretien de ceux qui existent déjà. "Nous voulons également nous concentrer sur les marais, car la nature doit jouer le rôle d'une éponge, qui pompe l'eau et la retient", a déclaré le ministre.