Sciences : un physicien d’origine tchèque lauréat des Prix Kavli

Le physicien britannique d’origine tchèque Ondřej Křivánek est un des lauréats de l’édition 2020 des prestigieux Prix Kavli décernés mercredi par l’Académie norvégienne des sciences et des lettres. Avec trois autres collègues, Ondřej Křivánek,, a été mis à l’honneur dans la catégorie des nanosciences pour leurs recherches et inventions de lentilles corrigées des aberrations dans des microscopes électroniques, qui permettent aux chercheurs du monde entier de voir la structure et la composition chimique de matériaux en trois dimensions sur les plus petites échelles jamais exploitées auparavant.

Né à Prague, Ondřej Křivánek a émigré au Royaume-Uni à la fin des années 1960, où il a poursuivi ses études à l’Université de Leeds et de Cambridge. Il vit actuellement aux Etats-Unis, où il a cofondaté et préside la société Nion Company, spécialisée dans la production de microscopes électroniques.