Scandales sexuels au sein de l’Eglise catholique : Dominik Duka participera au sommet convoqué par le pape François

Le cardinal et archevêque de Prague Dominik Duka représentera l’Eglise catholique tchèque lors de la rencontre des présidents des Conférences épiscopales de tous les continents, convoquée par le pape François au Vatican. Organisé du 21 au 24 février prochains, ce « sommet de crise » a pour objectif de faire face aux nombreux scandales d’abus sexuels au sein de l’Eglise.

Une vingtaine de personnes ont adressé une lettre au cardinal Dominik Duka à la veille du sommet. Les signataires demandent au cardinal l’accès aux documents relatifs aux abus sexuels et conservés dans les archives tchèques. Ils souhaitent que l’Eglise catholique tchèque s’intéresse davantage aux victimes et aux coupables et qu’elle en informe le public. D’après la porte-parole de la Conférence épiscopale tchèque, Monika Klimentová, dix cas d’abus sexuels au sein de l’Eglise catholique tchèque ont été révélés depuis 1990. « Monsieur le cardinal a rencontré plusieurs victimes, mais ces rencontres avaient un caractère privé », a-t-elle précisé.