Saut à skis : une collecte a été lancée pour sauver les tremplins d’Harrachov

Des compétitions pourraient de nouveau être organisées sur trois des tremplins de saut à skis existant à Harrachov (Bohême du Nord) à compter de l’hiver prochain. C’est du moins ce qu’espèrent les organisateurs de la collecte lancée en juillet dernier pour la sauvegarde des tremplins, qui constituent un site unique en République tchèque mais qui sont actuellement dans un mauvais état technique et sont fermés depuis près d’un an et demi. Le rassemblement d’une somme de quelque 60 000 euros est pour cela nécessaire.

La rénovation du tremplin de vol à skis long de 185 mètres, laissé à l’abandon alors qu’il compte parmi les cinq seuls tremplins de ce type dans le monde, n’est, elle, cependant pas prévue, car trop onéreuse. Plusieurs anciens grands sauteurs soutiennent ce projet de relance du site, parmi lesquels notamment Jakub Janda, dernier vainqueur tchèque de la Coupe du monde, et le légendaire Polonais Adam Malysz, Harrachov étant une commune limitrophe de la Pologne, où le saut à skis est une discipline est très populaire.