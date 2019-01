Saut à skis – Tournée des Quatre tremplins : Koudelka échoue au pied du podium

Roman Koudelka a confirmé mardi à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) qu’il avait bien retrouvé ses meilleures sensations et son retour au premier plan. Le Tchèque a en effet terminé 4e de la deuxième étape de la légendaire Tournée des Quatre tremplins qui compte pour la Coupe du monde de saut à ski, grâce à deux essais à 133 et 134,5 mètres. Le concours a été remporté par le Japonais Ryoyu Kobayashi, déjà vainqueur à Oberstdorf dimanche, devant l'Allemand Markus Eisenbichler et le Polonais Dawid Kubacki.

Cette performance permet à Roman Koudelka, 11e lors de la première étape et dont le dernier podium en Coupe du monde remonte à 2016, de grimper à la cinquième place de la Tournée. Celle-ci se poursuivra désormais en Autriche, d’abord à Innsbruck ce vendredi, puis à Bischofshofen dimanche.