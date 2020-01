Santé : la République tchèque est le pays européen avec le plus grand nombre de tumeurs du rein

La République tchèque est le pays au monde où le nombre de tumeurs du rein est le plus important au sein de la population. Il est même deux fois plus élevé que la moyenne de l’ensemble de l’Union européenne. C’est ce qu’a fait savoir la Ligue contre le cancer lors d’une conférence de presse lundi. Celle-ci a choisi les tumeurs du rein et de l’appareil urinaire comme thème pour cette année.

Bien que les tumeurs du rein soient des tumeurs relativement rares par rapports aux autres cancers urologiques, les spécialistes ont confirmé que la maladie possède un caractère régional, de nombreux cas sont relevés en Bavière voisine également. Quelque 3 000 cas de cancer du rein sont ainsi recensés en République tchèque chaque année et environ un millier de personnes succombent à la maladie, tandis que 2 000 cancers de l’appareil urinaire sont également dépistés.

La Ligue contre le cancer célèbre cette année son 30e anniversaire.