Santé : la grippe progresse en Tchéquie

La République tchèque s'apprête à connaître une période d'épidémie de grippe selon l’Institut de la Santé publique (SZÚ). Selon les données publiées mercredi, le nombre de cas identifiés s’est élevé à 1 452 pour 100 000 habitants.. Le seuil épidémique est fixé entre 1 600 et 1 800 malades pour 100 000 personnes.

Le plus grand nombre de cas de grippe est enregistré chez les enfants de 6 à 14 ans. Par conséquent, de nombreux établissements scolaires ont fermé et certains hôpitaux ont interdit ou restreint les visites aux malades, tout cela pour réduire la transmission du virus. La Bohême centrale, du Nord et du Sud sont actuellement les régions les plus touchées par la maladie.