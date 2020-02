Restitutions : classés à l’UNESCO, le château épiscopal de Kroměříž et ses jardins passent sous gestion de l’Eglise

Classés sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le château épiscopal de Kroměříž et ses jardins viennent de passer sous gestion de l’archevêché d’Olomouc, dans le cadre des restitutions des biens ecclésiastiques aux églises. Les trois sites de Kroměříž classés à l’UNESCO ont ainsi désormais deux propriétaires différents, le jardin d’agrément (Květná zahrada) situé non loin de là, restant sous administration de l’Etat tchèque.

La gestion du château épiscopal baroque et de ses jardins attenants vont désormais être assurée par une association à but non lucratif créée par l’archevêché d’Olomouc. La plupart des employés du site devrait passer sous cette nouvelle administration, sans changement.