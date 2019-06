Restitution de biens confisqués : la famille Walderode pourrait récupérer ses propriétés

La Cour d’appel de Hradec Králové a donné raison à la famille Walderode qui demande, depuis 1992, la restitution de ses propriétés situées dans la région de Turnov, en Bohême de l’Est.

Les juges de Hradec Králové ont ainsi confirmé le verdict de la cour du district de Semily, tombé en 2017 et contesté ensuite par plusieurs institutions tchèques. C’est Johanna Kamerlander, la veuve et héritière de Karel des Fours Walderode, dernier propriétaire du château de Hrubý Rohozec, qui souhaite récupérer les biens familiaux dont la valeur est estimée à 3 milliards de couronnes (plus de 117 millions d’euros).

Ces biens avaient été confisqués à Karel des Fours Walderode après la Deuxième Guerre mondiale sur la base des décrets Beneš, donc sur la base du fait qu’il était reconnu comme Allemand.

Or selon le verdict de 2017, la demande de restitution des biens est légitime, étant donné que la citoyenneté tchécoslovaque a été restituée à Karel des Fours Walderode en 1947.