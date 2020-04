Reprise du trafic ferroviaire sur les principales lignes du pays

Les Chemins de fer tchèques (České dráhy) ont annoncé le rétablissement de quatre liaisons à partir de ce dimanche. Il s'agit des lignes reliant Prague à Břeclav, Cheb, Karlovy Vary et Horní Lidče via Olomouc. D'autres connexions seront redémarrées en fonction de la demande du public, a informé la plus grande compagnie ferroviaire tchèque en fin de semaine dernière.

Cette décision fait suite à l'annonce par le gouvernement d'un assouplissement des mesures contre l'épidémie. Les transporteurs privés RegioJet et Leo Express devraient également reprendre bientôt du service.