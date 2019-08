Report des travaux de restauration de la Tour poudrière à 2020

Prévus originellement pour cette année, les travaux de restauration de la Tour poudrière, une des attractions touristiques de la ville de Prague, ont été reportés à 2020, a fait savoir la Télévision tchèque. Ce retard dans le début des travaux est lié au retard pris dans l'étude de l'état général de la tour gothique, terminée en 1475.

Les travaux prévoient un nettoyage de la façade qui devrait la rendre plus claire. De nouveaux escaliers devraient être installés, et le système électrique remplacé. Il s'agit des plus importants travaux de restauration effectués depuis la fin du XIXe siècle.