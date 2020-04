Réouverture des commerces et des stations thermales : le gouvernement tchèque accélère le processus de déconfinement

En raison de l’évolution positive de la situation sanitaire, le gouvernement a décidé, jeudi, de corriger son calendrier pour la réouverture des commerces et autres services et établissements en République tchèque. Au lieu du 8 juin, date d’abord envisagée pour la mise en œuvre de la cinquième et dernière étape du plan de déconfinement, celle-ci a été avancée au 25 mai.

Dès ce lundi, les commerces d’une surface inférieure à 2 500 mètres carrés pourront rouvrir leurs portes à condition de posséder une entrée indépendante et qu’ils ne se trouvent pas dans un centre commercial, alors qu’initialement une réouverture progressive des établissements de moins de 200 mètres carrés puis de moins de 1 000 mètres carrés était prévue d’ici au mois de juin. La décision concerne également les salles de sport et les clubs de fitness.

Par ailleurs, à certaines conditions, les stations thermales sont de nouveau autorisées à accueillir des patients pour les soins curatifs et de rééducation.

Enfin, les bars et restaurants possédant une terrasse, les musées, galeries, salles d’exposition ou encore les salons de coiffure devraient pouvoir rouvrir le 11 mai. Les restaurants devraient pouvoir reprendre une activité normale le 25 mai, tandis que les manifestations culturelles seront de nouveau autorisées à compter de cette date également.