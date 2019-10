Renforcement des mesures de sécurité aux abords des lieux juifs et à l’aéroport de Prague après l’attentat à Halle

La police tchèque a annoncé avoir renforcé la surveillance aux abords des lieux juifs, après l’attentat à l’arme à feu contre une synagogue et un restaurant turc survenu mercredi à Halle (Saxe-Anhalt), en Allemagne. Les mesures de sécurité ont également été renforcées à l’aéroport Václav Havel à Prague.

Mercredi, la police fédérale allemande a également annoncé avoir intensifié ses contrôles dans les gares et les aéroports du centre de l’Allemagne et renforcé les contrôles sur les routes en direction de la Pologne et de la République tchèque. Cet attentat perpétré par un sympathisant de la mouvance « d’extrême droite » a fait deux morts dans cette ville située à une heure au nord de la frontière tchèque.