Les ministres du gouvernement polonais et leurs homologues tchèques se réunissent ce jeudi, à Prague. Le budget de l’Union européenne, la coopération transfrontalière ainsi que des projets bilatéraux dans les secteurs de l’énergie et des transports sont au menu de leurs négociations. En ouverture de cette 5e rencontre intergouvernementale tchéco-polonaise, les Premiers ministres Andrej Babiš et Mateusz Morawiecki ont mis en valeur la coopération entre les deux pays. Des rencontres bilatérales des ministres de l’Environnement, du Transport, des Affaires étrangères de l’Industrie et du Commerce et de l’Aménagement du territoire s’achèveront jeudi après-midi par une conférence de presse commune.

La dernière rencontre en date des gouvernements tchèque et polonais s’est déroulée en avril 2016 à Varsovie, en présence des Premiers ministres de l’époque, Beata Szydlo et Bohuslav Sobotka.