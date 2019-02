Rencontre Babiš - Nétanyahou à Jérusalem

Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš rencontre son homologue israélien Benjamin Netanyahou, ce mardi, à Jérusalem. Des entretiens bilatéraux entre les dirigeants du groupe de Visegrad (V4, composé de la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie) et les représentants d’Israël se tiennent, en effet, en lieu et place du sommet du groupe V4 prévu à Jérusalem ce mardi.

L’annulation du sommet fait suite à la décision de la Pologne de ne pas participer à la rencontre après des accusations d'antisémitisme lancées par le nouveau chef de la diplomatie israélienne à l’égard de la Pologne.

Toujours ce mardi, Andrej Babiš doit visiter la Maison tchèque à Jérusalem et rencontrer les représentants des grandes entreprises en Israël.