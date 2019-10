Religion : grand recensement national dans les églises catholiques tchèques ce dimanche

Alors que la République tchèque est généralement considérée comme un des pays les plus athées dans le monde, l’Eglise catholique organise, ce dimanche, un recensement de ses fidèles lors des messes célébrées dans les paroisses de tout le pays. Le dernier dénombrement détaillé des pratiquants remontait à cinq ans. Selon les données de l’époque, près de 420 000 personnes se rendaient régulièrement à l’église le week-end.

Les pratiquants les plus nombreux se trouvaient dans les diocèses de Moravie, avec un total de 282 000 personnes, contre 137 000 en Bohème. Leur âge moyen était de 47,3 ans. Par ailleurs, lors du dernier recensement de la population tchèque en 2011, un peu plus de deux millions de personnes avaient indiqué avoir la foi. Toutefois, un tiers d’entre elles avaient précisé ne se réclamer d’aucune église. Près de 1,1 million de personnes avaient indiqué être catholiques, tandis que 3,6 millions avaient déclaré être non-croyantes et n’appartenir à aucune confession religieuse.