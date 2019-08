RegioJet prévoit un train de nuit vers l'Ukraine l'été prochain

La société privée de transport ferroviaire RegioJet a annoncé vouloir mettre en place une ligne de train de nuit reliant Prague à l'Ukraine à partir du mois de juin prochain. Le train s'arrêtera en gare de Mostyska II, quelques kilomètres après la frontière polono-ukrainienne, via Ostrava, Cracovie et Jaroslaw. Ce sera le premier train de nuit opéré par RegioJet.

RegioJet a annoncé précédemment qu'à partir de juin prochain, ses trains allaient également relier Prague à Budapest via Brno et Vienne. La société publique de chemins de fer ČD relie Prague à Budapest uniquement via Bratislava.