Records de températures pour la journée de mercredi

Des records de températures positives sont tombés, mercredi, dans plusieurs endroits de République tchèque. C’est à Mořkov, en Moravie-Silésie, qu’a été mesurée la température la plus élevée, avec 17,8 ºC. Les météorologues ont également enregistré plus de 16 ºC dans les monts Jeseníky ou à Rožnov pod Radhoštěm, dans l’est du pays, et plus de 14 ºC dans le sud-ouest de la Bohême, et au nord-est du pays.

Ce sont en tout 51 records qui sont tombés pour un 18 décembre, et dans 32 cas, le record absolu pour un mois de décembre.