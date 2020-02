Record du nombre de touristes dans les hôtels tchèques en 2019

Les hôtels et autres sociétés d’hébergement de République tchèque ont enregistré un nombre record de touristes en 2019, selon les derniers chiffres du Bureau tchèque des statistiques. 22 millions de touristes ont été accueilli l’an passé dans les hôtels, les pensions et les campings du pays, soit 3,5% de plus qu’en 2018. Le nombre de nuitées a également augmenté, pour atteindre plus de 57 millions.

Plus de 10,8 millions de touristes étrangers ont visité la République tchèque l’an dernier, la plupart étant originaires de l’Allemagne voisine, suivis par les Slovaques et les Polonais. Le nombre de visiteurs venus de Chine ou de Corée a pour sa part baissé.