Record d’incendies ce jeudi dans le pays

Les pompiers tchèque ont été appelés à intervenir pour 216 incendies ce jeudi, soit quatre fois plus que la moyenne, a fait savoir le service de sapeurs-pompiers du pays. Plus étonnant encore, le nombre d’incendies en un jour a dépassé les records journaliers des deux étés caniculaires de 2015 et 2018. L’an dernier, un record avait été enregistré le 31 juillet avec 143 sinistres et en 2015, 201 incendies le 14 août.

Selon la porte-parole des sapeurs-pompiers tchèques, une des raisons de ce nombre record d’incendies ce jeudi est la négligence des gens brûlant des déchets organiques ou faisant un feu en pleine nature alors même que le temps est relativement sec.