Réchauffement climatique : 18,2°C en Bohême de l’Ouest dimanche

Bien que les stations de ski aient encore attiré de nombreux skieurs tout au long du week-end grâce essentiellement à la couche de neige technique encore exploitable, de nouveaux records de douceur ont été établis dans un cinquième des stations météorologiques du pays dimanche, selon les données communiquées dans la soirée par l’Institut hydrométéorologique tchèque (ČHMÚ). A Klatovy, dans les environs de la ville de Plzeň, en Bohême de l’Ouest, le mercure est monté jusqu’à 18,2° C, soit la température la plus haute relevée.

Plus généralement, les températures ont été très nettement supérieures aux normales saisonnières également en Bohême centrale et du Sud. A České Budějovice, 17,2° C ont ainsi été mesurés, soit un nouveau record pour un 16 février depuis l’ouverture de la station dans le quartier de Rožnov il y a 136 ans.