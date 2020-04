Rapatriement d'une centaine de ressortissants tchèques en quarantaine en Autriche

Une centaine de touristes tchèques ont été rapatriés par le ministère des Affaires étrangères ce vendredi. Ils se trouvaient jusqu'à présent en quarantaine dans le Tyrol autrichien. Des bus et plusieurs voitures ont été affrétées par le ministère pour leur retour. La plupart de ces ressortissants tchèques étaient en vacances d'hiver autour des stations d'Ischgl et Sankt Anton, des régions mises en quarantaine et considérées comme un des foyers européens du début de l'épidémie.

D'autres ressortissants tchèques doivent être rapatriés dans les deux semaines, avec des vols en provenance du Sri Lanka, de Nouvelle Zélande et d'Australie.

Plus de 5 000 Tchèques ont ainsi été rapatriés par le ministère des Affaires étrangères. Selon le chef de la diplomatie tchèque, Tomáš Petříček, il reste encore 2 500 personnes qui souhaitent rentrer en République tchèque.