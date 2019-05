Ralentissement de l’inflation en avril

La croissance moyenne des prix des biens de consommation en République tchèque a ralenti le mois dernier, passant de 3% en mars à 2,8% en avril, selon des données publiées ce lundi par l'Office tchèque des statistiques (ČSÚ).

Les prix des loyers, de certaines denrées alimentaires, notamment des légumes, et de l’essence ont connu une augmentation tandis que ceux de l’alcool, du tabac, du sucre et des œufs ont baissé. Ce ralentissement correspond aux prévisions des analystes qui estimaient que l’inflation avait atteint son maximum en mars dernier et qu’elle allait ensuite stagner avant de de connaître un ralentissement.