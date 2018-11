Quatre scientifiques et une entreprise lauréats 2018 du prix Česká hlava

Les prix Česká hlava (la Tête tchèque), par lesquels le gouvernement tchèque récompense les personnalités qui ont apporté une contribution décisive dans le domaine de la recherche et de l'innovation, ont été décernés cette année à quatre scientifiques, Jaroslav Doležel, Ivana Mejdrová, Lukáš Neumann et Jitka Palich Fučíková. Ils ont été distingués pour des travaux sur le génome des plantes, pour la réalisation d'un algorithme permettant de reconnaître les lettres sur un écran d'ordinateur, pour des recherches en virologie et pour la conception d'un logiciel utile dans le secteur du BTP.

Outre ces quatre chercheurs, une entreprise figure également au nombre des lauréats cette année. Annoncés ce vendredi au Palác Adria à Prague, les prix Česká hlava 2018 seront remis dimanche soir.