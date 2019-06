Quatre nouvelles zones de protection au sein du Parc national de la Šumava

Le Conseil du Parc national de la Šumava a adopté, vendredi, le projet de partage du parc en quatre zones différentes. Les nouvelles règles de protection de la nature dans le plus grand et plus ancien parc national tchèque devraient être appliquées dès le 1er janvier 2020 et cours des quinze prochaines années.

Actuellement, la forêt de la Sumava est divisée en trois zones. La nouvelle organisation prévoit notamment l’élargissement de la zone sauvage, étroitement protégé qui représentera désormais 27% de la superficie du parc. Dans une autre zone, qui regroupera 24,6% de la forêt, l’intervention de l’homme sera également très limitée.