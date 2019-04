Quatre corps de mineurs tués dans l’explosion de la mine de Karviná ont été extraits des décombres

Les corps de quatre mineurs tués en décembre dernier dans l’explosion de la mine ČSM-Nord, à Karviná, dans la région de Moravie-Silésie, ont été extraits des décombres ce week-end, a fait savoir la procureure de la République tchèque de la région, Gabriela Slavíková. Les dépouilles ont été envoyées à l’Institut médico-légal d’Ostrava pour y être autopsiées. A l’heure actuelle, il reste encore dans la mine quatre corps de mineurs décédés. Ils devraient être ramenés à la surface au cours du mois de mai.

Le 20 décembre dernier, treize mineurs sont morts et dix autres ont été gravement blessés dans une explosion survenue dans la mine ČSM-Nord de la ville de Karviná. Parmi les victimes, douze étaient de nationalité polonaise et une de nationalité tchèque. L’accident aurait été provoqué par un "coup de grisou", c'est-à-dire une explosion de méthane, survenue dans une galerie située à une profondeur de 880 mètres au-dessous du sol. Il s’agit de la deuxième catastrophe minière la plus tragique depuis 1990.